В Набережных Челнах представили нового актера «Мастеровых», он сыграет прокурора

Новый актер проходил режиссерские курсы в школе сценических искусств Константина Райкина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах представили нового актера русского драмтеатра «Мастеровые». Им стал 40-летний Константина Цачурина,он пришел из Глазовского драматического театра «Парафраз».сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Цачурина перед челнинской публикой предстанет в роли прокурора Майерса в постановке «Свидетель обвинения».

Отметим, Константин Цачурин проходил режиссерские курсы в школе сценических искусств Константина Райкина. Также он является лауреатом государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства.

Напомним, в Татарстане построят три новые библиотеки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram