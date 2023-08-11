В Казани из автобусов начали пропадать объявления на английском языке

В мэрии Казани объяснили, что у властей нет обязательств при озвучивании объявлений использовать еще английский язык. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В казанском общественном транспорте начали пропадать объявления об остановках на английском языке. Теперь в большинстве случаев их можно услышать только на русском и татарском.

В мэрии города это объяснили тем, что у местных властей нет обязательств использовать для этого еще и английский язык. По договору общественного обслуживание, перевозчик должен обеспечить речевую информацию лишь на двух государственных языках республики - русском и татарском. Других причин озвучено не было.

Напомним, в Казани на остановках скоро восстановят работу всех информационных табло.

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