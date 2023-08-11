В Казани отреставрируют здание Александровского детского приюта

Здание прошло экспертизу, по итогом которой приют признали пригодным для реставрационных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на улице Бутлерова отреставрируют здание Александровского детского приюта. Соответствующая информация опубликована на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Здание прошло экспертизу, по итогом которой приют признали пригодным для реставрационных работ. Реконструкцию объекта можно проводить по предоставленному проекту, обеспечив при этом его сохранность. В ближайшее время ожидаются публичные слушания по этому вопросу для принятия окончательного решения.

Отметим, здание Александровского детского приюта относится к объектам культурного наследия. Оно появилось в городе в 1889 году.

Напомним, в Казани отремонтируют еще несколько памятников жилой архитектуры.

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