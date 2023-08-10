Глава Марий Эл встретился с генконсулом Китая в Казани

В частности, стороны обсудили увеличение товарооборота. Фото: mari-el.gov.ru

В этот четверг, 10 августа, в Йошкар-Олу прибыла китайская делегация во главе с генконсулом КНР в Казани Сян Бо. Он встретились с главой Марий Эл Юрием Зайцевым.

«Я уверен, что наше сотрудничество необходимо развивать, поэтому приложу все усилия, чтобы помочь наладить контакты между представителями бизнеса, в том числе с китайскими корпорациями. Это касается микроэлектроники, той продукции, в которой КНР лидирует. Считаю, что технологии, компоненты, которые производят в Китае, должны быть востребованы в развитии нашей промышленности», - поприветствовал гостей Зайцев.

Стороны обсудили увеличение товарооборота, сотрудничество с Марий Эл в сфере сельского хозяйства, культуры и образования. Были намечены конкретные шаги, сообщает пресс-служба главы республики.

«Очень рад посетить вашу прекрасную республику и этот красивый город Йошкар-Олу. Мы пробыли здесь недолго, но я заметил, что регион развивается. Цель моей поездки – глубже познакомиться с республикой, укрепить рабочие контакты, развивать взаимовыгодное сотрудничество, продвигать дальше ранее достигнутые договоренности», - сказал в ответном слове Сян Бо.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram