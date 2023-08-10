Врачи БСМП Челнов снялись в программе Еленой Малышевой для Первого канала

Врачи рассказали о том, как спасли своего пациента. Фото: БСМП Набережных Челнов

В съемках программы «Здоровье» с Еленой Малышевой для Первого канала приняли участия врачи БСМП Набережных Челнов. В студию были приглашены главный хирург Рамис Якубов, рентгенхирург Марат Шарафутдинов, кардиохирург Рашид Садыков и спасенный ими пациент Азат Заляев, сообщает БСМП города.

«Они рассказали случай спасения пациента с острым расслоением аорты. Команда наших хирургов провела сложную операцию по ее эндопротезированию и установила несколько стентов», - отметили в медучреждении.

Съемки прошли, но саму программу можно будет увидеть в эфире только 3 сентября.

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