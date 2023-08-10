В Татарстане для завершения крупных дорожных проектов создали ТатДорТрансИнвест

Компания, в том числе, должна закончить реконструкцию Горьковского шоссе в Казани. Фото: Влад Комяков

Постановлением Кабмина Татарстана было создано АО «ТатДорТрансИнвест». Компания займется завершением таких крупных дорожных проектов в республик, как реконструкция Горьковского шоссе в Казани (от улицы Музыкальная до трассы М-7), строительство А-295 «Йошкар-Ола - Зеленодольск - М-7» до границы Казани.

Новая компания на 100% принадлежит Татарстану и была создана по предложению республиканских Минтранса и Минземимущества.

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