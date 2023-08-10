В Чувашии суд постановил выдворить из России 18 филиппинцев

У большинства пассажиров не было документов. Фото: МВД Чувашии

В Чувашии сотрудники ГИБДД задержали автобус с 37 филиппинцами, которые нарушили миграционное законодательство.

У большинства пассажиров не было документов, дающих им право находиться на территории России. Иностранцы рассказали, что следовали из Москвы в Казань на экскурсию. Для выяснения обстоятельств их привезли в отделение полиции Новочебоксарска.

В результате из-за уклонения от выезда за пределы России по истечению срока пребывания Новочебоксарский суд принял решение о принудительном выдворении 18 филиппинцев.

Сейчас мигранты находятся в Центре временного содержания для иностранных граждан МВД по Чувашии, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Ранее в Чебоксарах водитель во время полицейской погони совершил 17 правонарушений.

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