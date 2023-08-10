Овечкин ответил на вопрос о своем переходе в «Ак Барс»

Александр Овечкин принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Именитый хоккеист, игрок «Вашингтона» Александр Овечкин приезжал в Казань для участия в прощальном матче Даниса Зарипова, который закончил свою карьеру на льду в составе «Ак Барса». Овечкин прибыл на игру в столицу Татарстана не случайно, ведь вместе с Зариповым он в составе сборной России выигрывал чемпионат мира в 2008 и 2014 годах.

Во время прощального матча Александра Овечкина спросили, перейдет ли он играть в «Ак Барс», если покинет НХЛ?

«Посмотрим, как жизнь покажет», - цитирует ответ хоккеиста «Спорт-Экспресс».

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