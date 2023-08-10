Прокуратура не станет обжаловать домашний арест директора Казанского медколледжа

Надзорное ведомство не будет обжаловать меру пресечения для женщины на время следствия. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Прокуратура Татарстана не станет обжаловать решение суда, который отправил директора Казанского медколледжа под домашний арест до 6 октября.

Женщину обвиняют во взятках на общую сумму 250 тысяч рублей. Дома при обыске у нее обнаружили и изъяли 17,5 миллионов рублей наличными. Следствие считает, что директор совершила порядка 100 коррупционных преступлений.

Изначально женщину хотели отправить в камеру СИЗО, однако суд выбрал иную меру пресечения. Свою вину она не признала.

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