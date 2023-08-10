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НовостиПроисшествия10 августа 2023 15:34

Прокуратура не станет обжаловать домашний арест директора Казанского медколледжа

Прокуратура согласна с домашним арестом директора Казанского медколледжа, которая попалась на взятках
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Надзорное ведомство не будет обжаловать меру пресечения для женщины на время следствия.

Надзорное ведомство не будет обжаловать меру пресечения для женщины на время следствия.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Прокуратура Татарстана не станет обжаловать решение суда, который отправил директора Казанского медколледжа под домашний арест до 6 октября.

Женщину обвиняют во взятках на общую сумму 250 тысяч рублей. Дома при обыске у нее обнаружили и изъяли 17,5 миллионов рублей наличными. Следствие считает, что директор совершила порядка 100 коррупционных преступлений.

Изначально женщину хотели отправить в камеру СИЗО, однако суд выбрал иную меру пресечения. Свою вину она не признала.

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