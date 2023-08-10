В Йошкар-Оле ссора из ревности между мужчинами привела к убийству

Убитый был смертельно ранен ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 10 августа в одну из боьниц Йошкар-Олы с ножевым ранением в грудь поступил 23-летний мужчина. Несмотря на все усилия врачей, он вскоре скончался. Медики сообщили о характере его смертельного ранения в правоохранительные органы. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «убийства», сообщает следственный комитет Марий Эл.

«Вскоре был задержан подозреваемый. Это 24-летний знакомый убитого», - также отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, в ту злополучную ночь мужчины стояли на общем балконе одного из домов Йошкар-Олы. Между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Старший из них выхватил нож и смертельно ранил оппонента в грудь. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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