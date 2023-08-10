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НовостиОбщество10 августа 2023 13:35

В Татарстане мошенники звонят предпринимателям от имени Роспотребнадзора

Мошенники от имени Роспотребнадзора просят бизнесменов скинуться деньгами на томограф для детской больницы
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В пресс-службе управления призвали не вестись на уловки мошенников.

В пресс-службе управления призвали не вестись на уловки мошенников.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Татарстану предупредило о мошенниках, которые звонят от имени ведомства и предлагают предпринимателям скинуться на томограф для детской больницы в Набережных Челнах.

Звонки поступают с номера 8 (906) 025-33-33, при этом злоумышленники представляются главой территориального отдела управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе управления призвали граждан не вестись на уловки мошенников и сообщать о подозрительных звонках в правоохранительные органы. Там также напоминают, что Роспотребнадзор не осуществляет сбор денег на какие-либо цели, не обращается с просьбами об оказании услуг и не оказывает платные услуги.

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