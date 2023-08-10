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НовостиОбщество10 августа 2023 13:08

В Казани снесут 13 незаконно установленных торговых павильонов и фургонов

Только пять из них находятся на улице Пионерской вблизи дома №8
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В случае отказа от самостоятельного демонтажа этих объектов, власти города снесут их в принудительном порядке.

В случае отказа от самостоятельного демонтажа этих объектов, власти города снесут их в принудительном порядке.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани снесут 13 незаконно установленных торговых павильонов и автофургонов. Соответствующее распоряжение подписал исполком города.

Согласно ему, в список вошли пять торговых объектов по улице Пионерской вблизи дома №8, торговые точки по улице Декабристов рядом с домом №85, улице Фучика около дома №106а, улице Баки Урманче недалеко от дома №6.

Кроме того, уберут два автофургона, расположенных по улицам Фучика и проспекта Победы. В случае отказа от самостоятельного демонтажа этих объектов, власти города снесут их в принудительном порядке.

Напомним, в Казани снесут корпус аварийного дома на улице Хлебозаводской.

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