В Набережных Челнах 17-летний подросток на машине врезался в березу

ДТП произошло около остановки «Ипподром». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах пьяный 17-летний подросток без водительских прав врезался в березу на машине отца. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

ДТП произошло около остановки «Ипподром». По предварительным данным, подросток был пьян, он превысил скорость и не смог справится управлением. Автомобиль вместе с ним вылетел с дороги и влетел в дерево.

На подростка после аварии госавтоинспектора составили административный материал. А разбитую им машину отправили на специальную стоянку.

Напомним, в Татарстане в результате ДТП с трактором погибли три человека.

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