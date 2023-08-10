РаисТатарстана в Крыму посетил обновленный клуб и сквер «Казанский»

Рустама Минниханова сопровождал глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: rais.tatarstan.ru

В этот четверг, 10 августа, во время своей рабочей поездки в Крым раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с главой полуострова Сергеем Аксеновым в поселке Форос посетил обновленный клуб и сквер «Казанский». Они расположены рядом с молодежным центром «Сэлэт - Ак Барс», где отдыхают татарстанские ребята.

Здание клуба «Казанский» не только отреставрировали, но и оснастили его современным оборудованием. Здесь совсем скоро откроются различные секции, будут проводиться мастер-классы и кинопоказы, а также работать хор ветеранов и кружок робототехники.

В сквере же клуба обустроили спортплощадки, качели, зоны отдыха и смотровую площадку. Была благоустроена и прилегающая береговая зона - установлены навесы и шезлонги. Работы шли в течение последних двух лет при поддержке Татарстана.

Работы по благоустройству велись в течение последних двух лет. Фото: rais.tatarstan.ru

«Поздравляю жителей поселка, здесь появился хороший комплекс и очень красивый. Эта земля близка нам, здесь отдыхает много татарстанцев. Пусть Форос становится все краше», - сказал в своем приветственном слове Рустам Минниханов.

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