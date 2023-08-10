Депутат Гурьева требует открыть еще одну подстанцию скорой помощи в Челнах

Пожаловалась депутат и на нехватку медперсонала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева просит увеличить количество бригад скорой медицинской помощи в городе. Сейчас в нем, по ее словам, функционируют 18 групп, вместо 60-ти положенных.

Гурьева уже направила свое обращение в адрес главы Татарстана Рустама Минниханова. Депутат попросила принять безотлагательные меры и указала на жалобу местной жительницы. Женщина утверждает, что 8 часов не могла дождаться скорой медицинской помощи для сына, у которого позже была диагностирована мышиная лихорадка.

Пожаловалась депутат и на нехватку медперсонала в Набережных Челнах. По ее словам, из трех врачей, предусмотренных штатным расписанием, выезжает только один; из должных трех сотрудников среднего персонала на вызове есть только два; водителей и вовсе - в два раза меньше, чем необходимо.

Татьяна Гурьева также попросила открыть еще одну подстанцию скорой медицинской помощи в северо-западной зоне Набережных Челнов.

Напомним, ранее Татьяна Гурьева призвала установить бюст Сталину в парке Победы.

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