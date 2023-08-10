Исполком Казани утвердил размер выплаты для победителей школьных олимпиад

Минимальный размер премии составил 5 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани установили размер выплат для школьников, являющихся победителями и призерами всероссийской и республиканской олимпиад. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов исполкома города.

Победители и призеры республиканской олимпиады для учащихся 8-х классов, а также республиканской олимпиады школьников по геологии, истории Татарстана получат премию в размере 5 тысяч рублей.

Победителям и призерам республиканской олимпиады для учащихся 7-11 классов по татарскому языку и литературе, русскому языку и литературе для учеников школ с родным языком обучения выплатят по 20 тысяч рублей. На такую же сумму могут рассчитывать победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Самая большая выплата, в 40 тысяч рублей, присуждается победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Призеры же получат по 30 тысяч рублей.

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