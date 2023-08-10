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НовостиОбщество10 августа 2023 10:18

Мэр Наиль Магдеев поздравил жителей Набережных Челнов с Днем города 2023

Он выразил признательность первостроителям татарстанского автограда
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Наиль Магдеев поблагодарил работников местных предприятий. Фото: nabchelny.ru

Наиль Магдеев поблагодарил работников местных предприятий. Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил местных жителей с Днем города 2023, который отмечается 10 августа. По его словам, в этот праздник особую признательность и благодарность хочется выразить первостроителям, которые смогли за короткий промежуток времени, создать самый крупный в мире автомобильный завод и полумиллионный город. Также он поблагодарил работников местных предприятий.

«Сегодня город живет и трудится в созидательном режиме. Мы наблюдаем не только рост промышленного производства, но и ведем активную работу в социально культурной сфере», - отметил мэр города.

Напомним, Китай планирует запустить в Набережных Челнах производство электронных компонентов.

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