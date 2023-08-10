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НовостиОбщество10 августа 2023 9:49

В Казани не хватает номеров в гостиницах

Причиной дефицита стало недостаточное их количество и долгое пребывание туристов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Юшутиной, для решения этой проблемы гостиничному бизнесу нужна господдержка.

По словам Юшутиной, для решения этой проблемы гостиничному бизнесу нужна господдержка.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Казани не хватает номеров в гостиницах. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации отелей Татарстана Александра Юшутина. По ее словам, причиной дефицита является недостаточное количество гостиниц в городе и долгое пребывание туристов. Они живут в номерах чуть ли не целую неделю.

Помимо этого, большинство приезжих отправляются в путь на машине. В связи с этим риск спонтанности растет, что несет нагрузку на отели.

Как отметила Юшутина, для решения возникшей проблемы с нехваткой номеров гостиничному бизнесу нужна господдержка. Речь идет о дотациях, льготных кредитах и налоговых преференциях.

Напомним, Казань оказалась в топе направлений для автопутешествий среди регионов России.

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