Жителей Казани предупредили о задержках автобусов 1 сентября

Старые автобусы все чаще стали ломаться и сходить с линии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле этого году в столице Татарстана зарегистрировано более 600 сходов с маршрутов автобусов, которым уже более 10 лет.

«Это наша головная боль. От 15 до 30 сходов по технической причине фиксируем ежедневно. Из гаража автобус выходит в исправном состоянии, а уже на линии происходит внештатная ситуация. 263 автобуса исчерпали свой ресурс и требуют замены», - заявил председатель ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана Сергей Темялков.

А тут еще скоро 1 сентября, когда в Казань вернуться отпускники, дети и студенты вновь приступят к учебе, да и туристов в город на «бархатный сезон» приедет немало. В связи с этим перевозчики прогнозируют увеличение пассажиропотока в города на 15-20%. Нагрузка на транспорт, особенно старый, возрастет, он может чаще выходить из строя. Это приведет к тому, что людям придется дольше ждать автобуса.

«Прошу пассажиров закладывать больше времени при планировании своего графика поездок. Это нужно, чтобы быть точно уверенным, что на учебу, на работу или по делам приедете без опозданий», - обратился Темляков к жителям Казани.

Он сообщил, что постоянно ломающиеся автобусы, которым уже более 10 лет, курсируют по следующим маршрутам: №№5, 6, 10а, 18, 33, 35а, 35, 37, 43, 46, 53, 54, 60, 62, 63, 68, 71, 72, 75, 84, 89, 90, 94.

В АТП Татарстана надеются на исправление ситуации с покупкой 263 новых автобусов за счет бюджета республики.

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