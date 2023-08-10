В Казани снесут корпус аварийного дома на улице Хлебозаводской

Корпус должны ликвидировать в течение полугода с момента выхода постановления. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани снесут корпус 7 многоквартирного дома №3 на улице Хлебозаводской. Его признали аварийным. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Корпус должны ликвидировать в течение полугода с момента выхода постановления. Также рабочие вывезут оттуда весь строительный материал. В случае неисполнения поставленной задачи управление жилищной политики исполкома города примет меры по расселению жильцов.

Кроме того, администрация Кировского и Московского районов Казани после отселения должна обеспечить безопасность граждан и ограничить их доступ в опасную зону с аварийным домом.

Напомним, в Казани расселят и снесут четыре многоквартирных дома.

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