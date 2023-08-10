В Зеленодольском районе отреставрируют здание обсерватории Энгельгардта

Павильон обсерватории Энгельгардта был построен в 1950-х годах. Фото: Иван Макеев

В поселке Октябрьский Зеленодольского района проведут работы по реставрации павильона метеорного отдела обсерватории имени Энгельгардта. На разработку ее проекта выделят 3,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, площадь объекта составляет 116 квадратных метров. Подрядчик должен усилить фундамент, частично заменить стены и перегородки, сделать архитектурную подсветку. Также в его обязанности войдет проведение капитального ремонта всех коммуникаций и систем.

Помимо этого, в здании размесят четыре астрономические лаборатории на 13 рабочих мест. Также там появятся туалеты, кладовые и комната приема пищи.

Отметим, павильон был построен в 1950-х годах. Собственников здания является Казанский федеральный университет.

Напомним, в Казани на доме «Миру – мир» сняли 70-летнюю лепнину.

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