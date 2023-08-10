Владимир Путин двум жителям Татарстана присвоил почетные звания

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Татарстана. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, звания «Заслуженный строитель России» удостоился доцент кафедры технологии строительства и управления недвижимостью Набережночелнинского института Фриль Ахметов.

Кроме того, педагог «Школы новых технологий» Ирина Рябкова стала обладательницей звания «Заслуженного учителя страны». Оба претендента отмечены за многолетний добросовестный труд и заслуги в своей отрасли.

Напомним, Владимир Путин наградил дирижера из Татарстана Орденом Дружбы.

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