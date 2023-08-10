Работы в гимназии №107 на улице Нигматуллина выполнены уже на 93%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани в 2023 году строят сразу четыре новые школы. Они появятся в «Салават Купере», «Светлой долине», на улицах Гареева и Нигматуллина, сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы в гимназии №107 на улице Нигматуллина выполнены уже на 93%. Там помещения обустроены мебелью, необходимым для учеников оборудованием. А в кабинете географии появится небольшая метеостанция.

В настоящее время рабочие монтируют Full HD экран на сцене актового зала. Также в школьном ресторане завершается монтаж кухонного оборудования.

Напомним, в Казани в 2023 году отремонтируют 17 школ.

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