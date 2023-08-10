В Казани сократят количество парковок для самокатов и велосипедов

Изменения планируют внести в постановление «Об утверждении схемы размещения пунктов проката самокатов на территории города».
Фото: Яна АСТАХОВА
В Казани сократят количество парковок для самокатов. Соответствующий документ с изменениями опубликовали на портале правительства Татарстана.
Согласно поправкам, на парковках, предназначенных для самокатов будет разрешено размещать и велосипеды. При этом обновят и схему пунктов проката. Всего в городе будет доступно 1,6 тысячи мест размещения парковок.
Однако десять мест для этих целей были исключены из списка. Это связано с наложением некоторых участков на частные земли, а также строительством Вознесенского тракта.
Отметим, изменения планируют внести в постановление «Об утверждении схемы размещения пунктов проката самокатов на территории города». В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Напомним, в Казани оборудуют 684 новых платных парковочных места.
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