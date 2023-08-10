Зарипов является одним из титулованных игроков в истории КХЛ. Фото: @hc_akbars

Казанский «Ак Барс» вывел из обращения номер Даниса Зарипова. Его именной свитер был поднят под своды «Татнефть Арены», сообщает пресс-служба хоккейной команды.

9 августа состоялась торжественная церемония, которая прошла перед прощальным матчем именитого форварда. В ходе мероприятия президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подарил Зарипову игровой свитер сборной России.

«Никогда не устанем благодарить. Спасибо, Данис», - отметили в пресс-службе «Ак Барса».

Отметим, Зарипов является одним из титулованных игроков в истории КХЛ. Он пять раз выигрывал Кубок Гагарина и трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.

Тем временем главный тренер клуба Рашид Рахимов обвинил игроков казанского «Рубина» в мазохизме.

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