В Казани бизнесмена осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

Нам мужчину составили административный протокол, который в итоге рассмотрел суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время мониторинга интернета сотрудники УМВД Казани выявили видео, в котором местный житель дискредитировал проводимую Вооруженными силами России спецоперацию на Украине. Полицейские быстро установили его личность. Мужчина оказался бизнесменом.

«На предпринимателя был составлен административный протокол», - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В итоге суд признал мужчину виновным в дискредитации Вооруженных сил России и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей.

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