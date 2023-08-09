ДОСААФ Татарстана выплатит 105 тысяч рублей новым контрактникам с боевым опытом

Будущие контрактники также смогут получить единоразовую выплату от Минобороны России.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ДОСААФ Татарстана дополнительно выплатит 105 тысяч рублей бойцам с боевым опытом, заключившим контракт с Минобороны России.
Получить выплату смогут всего 140 человек до 18 августа этого года. Кроме того, будущие контрактники смогут получить единоразовую выплату от федерального Минобороны в размере 195 тысяч рублей.
Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков отметил, что сейчас требуются участники боевых действий со специальностями: водитель-механик, фельдшер, санитар и оператор беспилотных летательных аппаратов.
Ранее мы сообщали, что в Казани бойцы СВО смогут получить жилье по соципотеке.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram