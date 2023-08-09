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НовостиОбщество9 августа 2023 16:11

ДОСААФ Татарстана выплатит 105 тысяч рублей новым контрактникам с боевым опытом

Выплату смогут получить всего 140 человек
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Будущие контрактники также смогут получить единоразовую выплату от Минобороны России.

Будущие контрактники также смогут получить единоразовую выплату от Минобороны России.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДОСААФ Татарстана дополнительно выплатит 105 тысяч рублей бойцам с боевым опытом, заключившим контракт с Минобороны России.

Получить выплату смогут всего 140 человек до 18 августа этого года. Кроме того, будущие контрактники смогут получить единоразовую выплату от федерального Минобороны в размере 195 тысяч рублей.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков отметил, что сейчас требуются участники боевых действий со специальностями: водитель-механик, фельдшер, санитар и оператор беспилотных летательных аппаратов.

Ранее мы сообщали, что в Казани бойцы СВО смогут получить жилье по соципотеке.

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