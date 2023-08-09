ДОСААФ Татарстана выплатит 105 тысяч рублей новым контрактникам с боевым опытом

Будущие контрактники также смогут получить единоразовую выплату от Минобороны России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДОСААФ Татарстана дополнительно выплатит 105 тысяч рублей бойцам с боевым опытом, заключившим контракт с Минобороны России.

Получить выплату смогут всего 140 человек до 18 августа этого года. Кроме того, будущие контрактники смогут получить единоразовую выплату от федерального Минобороны в размере 195 тысяч рублей.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков отметил, что сейчас требуются участники боевых действий со специальностями: водитель-механик, фельдшер, санитар и оператор беспилотных летательных аппаратов.

Ранее мы сообщали, что в Казани бойцы СВО смогут получить жилье по соципотеке.

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