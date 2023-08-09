В Казани из-за проведения триатлона 12 августа перекроют ряд дорог

С 7 утра будут закрыты оба направления движения по Пролетарской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 12 августа, из-за проведения Казанского триатлона в городе перекроют движение по ряду улиц, сообщает пресс-служба городской мэрии.

С 5.00 до 15.45 - по Декабристов, от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима ограничат проезд в одну сторону; по Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до улицы Абсалямова - в обе стороны.

С 5.00 до 14.15 - перекроют оба направления движения по Сибгата Хакима, от улицы Абсалямова до улицы Фатыха Амирхана, а также по Бондаренко, от улицы Сибгата Хакима до улицы Чистопольской. От Сибгата Хакима, от улицы Фатыха Амирхана до перекрестка с улицей Чистопольской. По Чистопольской, от съезда с улицы Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольскую, а также от Чистопольской до съезда на кольцо возле стадиона «Ак Барс Арена» перекроют движение по трем правым полосам. Полностью проезд ограничат по дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

С 5.00 до 11.10 нельзя будет проехать по мосту, от стадиона «Ак Барс Арена» до проспекта Ямашева; под мостом «Миллениум», от улицы Сибгата Хакима у аквапарка «Ривьера» до дома №1Д по улице Фатыха Амирхана.

Также с 7:00 до 15:40 будут закрыты оба направления движения по Пролетарской.

Напомним, в столице Татарстана из-за проведения триатлона на реке Казанка запретят использование лодок. Ограничения будут распространятся на участок акватории от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

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