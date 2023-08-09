В Чебоксарах состоялись публичные слушания проекта планировки жилого микрорайона в Юго-Западном районе

В столице Чувашии 3 августа при большом внимании жителей города завершились публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона «Дубрава Парк».

Обсуждение выдалось не только продолжительным (более 2 часов), но и достаточно горячим. Публичные слушания состоялись под председательством главы администрации г. Чебоксары Дениса Спирина, при участии главного архитектора Чувашии Алены Протасевич и главного архитектора города Чебоксары Павла Корнилова, депутатов Чебоксарского городского собрания, активных горожан, всего более 80 человек.

Проект представила архитектор проекта Ольга Иконописцева. В презентации она сделала акцент на том, что микрорайон «Дубрава Парк» будет отвечать современным требованиям к городской жилой застройке.

Микрорайон расположен на южном склоне лесного массива со сложным рельефом. Планировочное решение микрорайона сочетает комфорт загородного образа жизни и городскую инфраструктуру. Земельный участок имеет 35-метровый перепад высот, что позволит создать террасы и подземные паркинги в домах. Дворовые пространства микрорайона будут закрыты для автомобилей, предусмотрены пожарные проезды.

С учетом обращений жителей в ранее разработанный проект внесены изменения по уменьшению плотности застройки на 30% посредством уменьшения количества жилых домов с 19 до 17, понижения этажности пяти домов с 13 - 17 до 9 - 14 этажей.

Одна из лучших локаций микрорайона будет отведена под детсад на 150 мест, который будет располагаться в непосредственной близости от благоустроенной центральной детской площадки и рядом с речкой и лесной зоной. Проект будет разрабатываться одновременно с проектной документацией первых жилых домов микрорайона.

Государственный застройщик реализует задачу по строительству социального жилья. Около 250 квартир в микрорайоне будет передано детям-сиротам и многодетным семьям в рамках реализации государственной программы по обеспечению жильем граждан льготной категории.

На придомовой территории предусмотрены зоны отдыха и детские игровые площадки. Зона для отдыха и активностей занимает 5,2 га. Застройка микрорайона обеспечит юго-запад города новым жильем и игровыми площадками для всех возрастов, которые станут местом притяжения для жителей всего Юго-Западного района в целом.

Здесь будут площадки для отдыха различных возрастных групп, в том числе скалодром, памп-трек, веревочный парк, зона для шумных игр с горками, занятий йогой и гимнастикой, воркаутом.

Для развлечений зимой будут предусмотрены также горки разного уровня сложности. На площадке появится и зона с теневыми завесами для мам с колясками. Здесь же будут обустроенные места для уличной торговли.

Микрорайон «Дубрава Парк» соединит одной транспортной артерией Юго-Западный район с микрорайоном «Садовый». В первоначальном проекте планировки изменили конфигурацию улично-дорожной сети в целях уменьшения шума и вредного воздействия на окружающую среду. Проектом планировки микрорайона предусмотрено строительство дороги, которая свяжет Юго-Западный микрорайон с микрорайоном «Садовый», и это существенно снизит нагрузку и уменьшит автотрафик с выезда из ЮЗР по ул. Гражданской и ул. Энтузиастов. В планах - реконструкция дороги по ул. Фруктовая.

Качественная транспортная инфраструктура будет создана и внутри микрорайона в виде велодорожек, парковок, внутриквартальных проездов, которые обеспечат связность перемещений внутри микрорайона и его интеграцию в общегородскую дорожную сеть.

Природный парк (Дубовая роща) будет сохранен и благоустроен зонами для спокойного отдыха, удобными дорожками для прогулок всех желающих, в том числе и для категорий граждан с ограниченной мобильностью.

В парке будут сохранены дубы, изюминкой микрорайона станет природный родник, который будет сохранен и благоустроен у центральной площадки.

Застройщик прорабатывает комплексный проект по озеленению территории. В целом площадь территории природно-рекреационной (зеленой) зоны будет увеличена с 3,5 до 6 га.

Для любителей шашлыков будут обустроены комфортные беседки с мангальными зонами. Разрешился вопрос по строительству лыжной трассы, который беспокоил представителей спортивной школы им. Тихонова, школьников и жителей микрорайона. Новый микрорайон не только не затронет будущую трассу, но и позволит создать благоустроенную инфраструктуру для комфортной подготовки и отдыха спортсменов и всех желающих. В парковой зоне будут предусмотрены раздевалки, пункты проката и обслуживания лыж.

В ходе разработки проекта планировки микрорайона проведены все виды необходимых изысканий, в том числе геологические изыскания для расчета устойчивости склона. Новое строительство никак не повлияет на прочность располагающейся рядом застройки, что подтверждается заключениями специалистов - экспертов.

Свои вопросы и мнения относительно перспектив будущего района озвучили 22 горожанина. Так, чебоксарка по имени Екатерина задала вопрос по проекту благоустройства «Три реки» и получила следующий ответ от архитектора проекта:

- В продолжение проекта «Три реки» застройщик разработал концепцию очистки и обустройства водного объекта. Планируется организовать выход к воде (р. Сугутка) с обустройством водной заводи площадью до 200 кв. м.

- Мне нравится то, что происходит с городом, - отметил горожанин Алексей Петров. - Ранее участок земли под будущий микрорайон выглядел удручающе и напоминал скорее свалку. У гаражей собираются маргиналы, которые устроили там свалку. Пусть застройщик сделает там благоустроенное современное пространство, создаст комфортные условия для жизни!

Горожанки Нина Петрова, Галина Усова, Константин Ишутов, Ольга Лукашова и др. высказались против строительства, утверждая, что на участке нельзя допускать застройку, необходимо сделать парковую зону.

- Вся моя жизнь связана с Юго-Западным районом, - взял слово участник слушаний Алексей Лучкин. - Родился здесь, живу, здесь выросли мои четверо детей. У них своя жизнь, но и отпускать далеко не хочется, чаще видеться. Они же хотят собственные квартиры. Раньше стремились в другой район переехать, но с появлением проекта «Дубравы Парка» у нас с супругой появилась надежда, что дети от нас далеко не переедут, будут жить неподалеку. Микрорайон их заинтересовал. Так что давайте подумаем и о молодежи и о том, чтобы наш микрорайон был привлекательным для них.

- Давно слежу за событиями вокруг «Дубравы Парка» и хочу заметить, что далеко не все жители Юго-Западного района против этой застройки, - прокомментировал чебоксарец Сергей Краснов. - Многие как раз таки за.

Против только те, кто живет в соседних домах. Эти люди никаких разумных доводов слушать не хотят. Они просто не хотят стройку. Но ведь Юго-Западный не только несколько домов около «Дубравы Парка». Это огромный микрорайон. Так что пришел высказать мнение как свое личное, так и моих соседей: мы стройку поддерживаем, нам нравится идея и площадки, и парка. Пусть у застройщика всё получится!

Заключения по итогам публичных слушаний проекта планировки будут размещены на сайте Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары до 15 августа.

Материалы трансляции публичных слушаний сохранены по ссылке в социальной сети «ВКонтакте»