В Татарстане производитель химтоваров задолжал налоговой 100 миллионов рублей

Нарушение выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СУ СКР по Татарстану завел уголовное дело из-за неуплаты налогов в отношении руководства ООО «Технохимпром».

По версии следствия, с 2018 по 2021 года начальство ООО «Технохимпром» вносило в документы ложную информацию о фиктивных взаимоотношениях с восемью контрагентами. Таким образом руководство уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 100,7 миллиона рублей.

Нарушение выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УЭБиПК МВД и УФНС по Татарстану, сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

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