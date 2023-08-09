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НовостиПроисшествия9 августа 2023 14:21

В Татарстане производитель химтоваров задолжал налоговой 100 миллионов рублей

За 100-миллионный долг на руководство ООО «Технохимпрома» завели уголовное дело
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Нарушение выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Нарушение выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СУ СКР по Татарстану завел уголовное дело из-за неуплаты налогов в отношении руководства ООО «Технохимпром».

По версии следствия, с 2018 по 2021 года начальство ООО «Технохимпром» вносило в документы ложную информацию о фиктивных взаимоотношениях с восемью контрагентами. Таким образом руководство уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 100,7 миллиона рублей.

Нарушение выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УЭБиПК МВД и УФНС по Татарстану, сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Ранее мы сообщали о том, что в доме у директора Казанского медколледжа изъяли 17,5 миллиона рублей.

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