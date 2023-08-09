Татарстанцы, пострадавшие в урагане, получат страховку на миллионы рублей

Самые большие выплаты составили 242 тысячи и 742 тысячи рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По статистике на 8 августа, в страховые компании поступило 92 заявления на возмещения ущерба от урагана в Татарстане. По 71 из обращений деньги уже выплатили, заявил директор филиала «Росгосстраха» в республике Марат Сафин.

Самые большие выплаты составили 242 тысячи и 742 тысячи рублей. В обоих происшествиях на дома рухнули деревья, в результате чего была проломлена крыша, пострадали второй этаж и имущество.

В татарстанский филиал «Ингосстраха» после непогоды обратились 8 застрахованных граждан. У большинства из них из-за падения деревьев и обшивки зданий пострадали машины. В ряде домов ветром снесло кровлю, разбились окна. Предварительная сумма выплат составила около 2,2 миллиона рублей, сообщает РБК Татарстан.

Напомним, смертоносный ураган обрушился на Поволжье 29 июля. В результате стихийного бедствия погибли 8 человек, в том числе 14-летняя девочка, на которую упало дерево.

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