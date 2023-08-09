В Чебоксарах обсудили перспективы машиностроительного производства и создания рабочих мест

На еженедельной планерке, которую 7 августа провели глава г. Чебоксары Евгений Кадышев и глава администрации города Денис Спирин, обсуждены перспективы развития индустриальных парков на территории города Чебоксары.

Индустриальный парк - территория для размещения новых производств, обеспеченная за счет бюджетных средств энергоносителями и инфраструктурой.

Частный технопарк - территория, вовлекающая в экономическую деятельность незадействованные производственные площади промышленных предприятий.

По информации заместителя главы администрации по экономическому развитию и финансам Инны Антоновой, на территории города Чебоксары действуют два индустриальных парка по проспекту Тракторостроителей. Стоимость инженерной инфраструктуры обоих парков составила 460 млн рублей, подготовлено 26 земельных участков для размещения резидентов.

До каждого участка доведены сети электроснабжения и наружного электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, газоснабжения. Дорожное полотно, подъезды и внутриплощадочные проезды обустроены.

Для предприятий индустриальных парков предусмотрены льготы - сниженная арендная плата за землю, приобрести ее в собственность можно за 15% от его кадастровой стоимости. Этой льготой воспользовались 4 резидента индустриального парка 2-й очереди.

Инфраструктура 1-го индустриального парка была введена в эксплуатацию в 2016 году. Сегодня из 10 участков, находящихся в республиканской собственности, занято 9. Объем инвестиций составил более 800 млн рублей, по итогам реализации всех проектов он превысит 2,4 млрд рублей, при этом будет создано 600 новых рабочих мест.

Инфраструктура 2-го индустриального парка введена в эксплуатацию в 2017 году. По всем 16 участкам по итогам конкурсных процедур определены арендаторы. В соответствии с их планами будет создано более 550 рабочих мест, а объем инвестиций превысит 600 млн рублей.

Специализация индустриальных парков: электротехническое производство, машиностроение, металлообработка, производство строительных материалов.

Сегодня благодаря поддержке Правительства Российской Федерации в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на территории города ведется создание двух частных технопарков - «Абат» и «Машзавод».

Реализация проектов позволит создать 640 рабочих мест, объем выручки резидентов парков накопленным итогом к 2032 году составит более 20 млрд рублей, а объем налоговых платежей резидентов в бюджеты всех уровней за указанный период составит 2,4 млрд рублей. Запуск обоих технопарков запланирован на 2024 год.

В 2022 году в Минэкономразвития РФ прошли отбор заявки на финансирование создания на территории Чувашии еще трех частных технопарков, в том числе двух на территории г. Чебоксары.

- Поделюсь хорошей новостью: в канун Дня города откроется новое предприятие - ООО «Темп» по производству металлоизделий. Сложившуюся практику по строительству индустриальных парков в городе Чебоксары можно считать удачной для дальнейшего развития этого направления, - отметил по завершении доклада глава администрации города Чебоксары Денис Спирин.