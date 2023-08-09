Проезжал на «красный» и пересекал сплошную: в Чувашии пьяный водитель стал участником полицейской погони

Водитель отказался останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД. Фото: МВД Чувашии

Ранним утром в Чебоксарах водитель «Хендай Солярис» устроил погоню от сотрудников полиции. Пьяный мужчина не остановился по законному требованию госавтоинспекторов возле дома по улице 50 лет Октября и решил скрыться.

Несколько раз проехал на красный сигнал светофора, пересекал сплошную, создавал угрозу для жизни и здоровья горожан. Даже после того, как водитель оказался заблокирован на Базовом проезде, он отказывался выходить из машины. Чтобы вытащить оттуда лихача, полицейским пришлось разбить боковое стекло его иномарки.

В Госавтоинспекции Чувашии отметили, что ранее этот водитель уже лишался прав за нетрезвое вождение. Сейчас на него составили 17 протоколов, в том числе за невыполнение требований об остановке, управление автомобилем в пьяном виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полозу и вождение без документов.

Ранее в Татарстане в результате ДТП с трактором погибли три человека.

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