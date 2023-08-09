Объем выдачи ипотеки в Татарстане вырос на 40%

По итогам января-июля 2023 года ВТБ в Татарстане оформил 6,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 30,1 млрд рублей, что на 42% превысило результат за аналогичный период прошлого года и на 16% – рекордный 2021. Лидером по количеству и объему выданных кредитов стала «Семейная ипотека» – треть от всех сделок оформили семьи с детьми.

Июль показал наибольший результат по выдачам ипотеки в 2023 году: во второй месяц лета клиенты ВТБ заключили свыше 1200 сделок на сумму 5,9 млрд рублей. Средний чек одной сделки в июле сохранился на уровне июня и составил 4,8 млн рублей, на 15% увеличившись по отношению к июлю прошлого года.

За семь месяцев 2023 года интерес клиентов сфокусировался в сегменте льготного ипотечного кредитования – 58% оформленных жилищных кредитов прошли на условиях госпрограмм. Объем льготной ипотеки превысил результат семи месяцев прошлого года на 44% и составил 17,5 млрд рублей. Доля «Семейной ипотеки» составила 33% в структуре выдач ВТБ в Татарстане – 1,7 тысяч сделок на сумму 10,1 млрд рублей. На втором месте по популярности – программа ипотеки с господдержкой, запущенная в 2020 году, на нее пришлось 22% выданных кредитов.

«Семейная ипотека устойчиво лидирует среди программ жилищного кредитования. Сегодня в Татарстане каждая третья сделка проходит на льготных условиях для заемщиков с детьми, каждая пятая – по Госпрограмме-2020. Главным образом, на рост востребованности льготной ипотеки повлияла модернизация условий семейной госпрограммы, благодаря чему получить ипотеку по льготной ставке теперь могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а также индексация маткапитала, который татарстанские заемщики все чаще тратят на покупку жилья. Мы рассчитываем, что в целом рынок ипотеки продолжит позитивный тренд, в том числе за счет активных продаж в сегменте вторичной недвижимости и ипотеки на ИЖС», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

По данным ВТБ, за семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% – рекордного 2021-го. В целом по итогам 2023 года, выдачи ипотеки впервые в истории могут превысить 6 трлн рублей.

Клиенты ВТБ с начала года заключили порядка 135 тысяч ипотечных сделок на сумму более 675 млрд рублей. ВТБ в этом году также планирует установить рекорд продаж и выдать клиентам на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей, что на 37% превысит итоги прошлого года и на 11% – исторического результата 2021 года.