Во сколько обойдутся работы и когда их выполнят - неизвестно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Казани появится новая пешеходная зона со смотровыми площадками. Соответствующая информация появилась на сайте комитета Татарстана по охране ОКН.

Площадь этой зоны составит свыше 600 квадратных метров. От улицы Ульянова-Ленина к пешеходному переходу на улице Тихомирнова будет спускаться лестница. На одной из смотровых площадок в качестве экспонатов выставят обломки исторических надгробных плит, найденные раннее на этом склоне.

На прилегающей территории поставят скамейки, урны, а также высадят кустарники с газоном. Глава Татарстана Рустам Минниханов во время одной из своих пеших прогулок по центру Казани одобрил идею этого проекта. Во сколько обойдутся работы и когда их выполнят - неизвестно.

Ранее стало известно, когда в Казани завершится реконструкция Юнусовской площади.

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