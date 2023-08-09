На участке трассы Казань - Оренбург ограничили скорость движения

Ограничение скорости действует от границы Казани до развязки в сторону поселка Усады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане с 9 по 11 августа снизили разрешенную скорость движения на трассе Р-239 Казань - Оренбург. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность во время ремонтных работ. Здесь также сужена проезжая часть, заявили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничение скорости действует от границы Казани до развязки в сторону поселка Усады. За указанный период на участке уложат асфальт в рамках капремонта дороги. Водителей просят следовать временным дорожным знаком и разметке.

Ранее глава Татарстана посетил церемонию стыковки моста через Волгу на трассе М-12.

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