В Чебоксарах реализуют планы по ремонту дворовых проездов

Благоустройство чебоксарских дворов обсудили 7 августа на общегородской планерке у главы города Евгения Кадышева и главы администрации г. Чебоксары Дениса Спирина. О ходе ремонтных работ на начало августа доложил директор МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» Андрей Шестаков.

Он напомнил: ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Чебоксары в 2023 году проводится по двум программам - подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» и подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики».

Общий объем бюджетных средств, направляемых на решение вопросов благоустройства, равен 355,7 млн рублей.

Так, в рамках первой программы выделяется 55,55 млн рублей, на эти средства планируется отремонтировать и благоустроить 17 дворовых территорий, отремонтировать 15,6 тыс. кв. м дворовых проездов и 4,4 тыс. кв. м тротуаров у 19 МКД, тем самым повысить качество городской среды для 6,3 тыс. человек.

В настоящее время работы по всем объектам практически завершены, кроме пр. Г. Айги, 10 и ул. П. В. Дементьева, 2/2 (выполнение 30%), ул. Комбинатская, 5 и ул. И. Франко, 6 (70%).

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» в городе Чебоксары выполняется ремонт дворовых территорий на общую сумму 300,1 млн рублей.

В рамках этой программы планируется отремонтировать и благоустроить 76 дворовых территорий у 92 МКД, улучшить комфортность проживания более 28 тысяч чебоксарцев.

Работы по ремонту дворовых объектов близятся к финалу, продолжается ремонт у многоквартирных домов № 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3 ул. Энгельса (выполнение - 20%), домов № 22/18 ул. Шумилова, № 12, 14 ул. 324-й Стрелковой Дивизии (выполнение 45%), № 5 ул. А. Никитина (70%).

ПОЛНЫЙ СПИСОК ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ремонт которых выполняется в 2023 году.

Андрей Шестаков отметил, что экономия денежных средств, образованная в ходе проведения конкурентной процедуры по подбору подрядной организации, составила 21,9 млн рублей. На сэкономленные средства запланировано дополнительно выполнить ремонт по следующим адресам:

- ул. Маршака, 3;

- ул. Чапаева, 24;

- ул. Николаева 15, 17, 19;

- ул. Гражданская, 74;

- ул. М. Залка, 2/76;

- ул. Кривова, 15, 17;

- ул. Гражданская, 109, 117.

- Прошу завершить все ремонтные работы во дворах до 1 октября и обеспечить строжайший контроль качества на всех этапах, - подчеркнул глава администрации г. Чебоксары Денис Спирин.