Глава Татарстана обсудил с председателем правления «Автодора» трассу М-12

Протяженность трассы М-12 составит 142 километра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления КГ «Автодора» Вячеславом Петушенко вопросы по строительству трассы М-12. Встреча состоялась в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба раиса региона.

Протяженность трассы составит 142 километра. Там к концу 2023 года планируют запустить движение. На днях на строящемся мосту скоростной автодороги надвинули последнюю секцию.

Кроме того, в сентябре работники приступят к укладке первого асфальта на мосту через Волгу. При этом строительство трассы от Москвы до Казани почти закончено.

Напомним, в Татарстане трассе М-12 завершили строительство левой ветки моста через Волгу.

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