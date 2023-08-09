Директора Казанского медколледжа хотят отправить в камеру СИЗО

Вопрос о заключении женщины под стражу будет решаться в Советском районном суде Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 9 августа, Советский районный суд Казани рассмотрит ходатайство следователей по делу о получении взяток директором местного медколледжа. Ее просят посадить в камеру СИЗО. Напомним, женщину задержали на днях.

Стало известно, что директору Казанского медколледжа вменяют получение нескольких взяток через посредников. Это значит, что по делу может проходить несколько фигурантов. Что же касается самих взятках, то пока речь идет об общей сумме в 250 тысяч рублей.

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