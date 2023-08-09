Самолет Белграда – Казань совершил аварийную посадку в Шереметьево

Воздушное судно должно было приземлиться в столице Татарстана ночью 9 августа. Фото: Алина НИЗАМОВА

Самолет Airbus А321 летевший из Белграда в Казань так и не достиг пункта назначения. Экипаж воздушного судна принял решение об аварийной посадке в аэропорту Шереметьево (Москва). Произошло это ночью. По предварительным данным, аварийная посадка произошла из-за сработки датчика падения давления масла в левом двигателе, обошлось без пострадавших, все прошло в штатном режиме сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Согласно онлайн-табло аэропорта Казани, самолет должен был прибыть в столицу Татарстана в 1.05. Потом приземление перенесли на несколько часов. Но рейс до сих пор значится в ожидаемых.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram