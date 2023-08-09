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НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:56

Самолет Белграда – Казань совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет летевший в Казань из Белграда совершил аварийную посадку в Москве из-за сработки одного из датчиков
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Воздушное судно должно было приземлиться в столице Татарстана ночью 9 августа.

Воздушное судно должно было приземлиться в столице Татарстана ночью 9 августа.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Самолет Airbus А321 летевший из Белграда в Казань так и не достиг пункта назначения. Экипаж воздушного судна принял решение об аварийной посадке в аэропорту Шереметьево (Москва). Произошло это ночью. По предварительным данным, аварийная посадка произошла из-за сработки датчика падения давления масла в левом двигателе, обошлось без пострадавших, все прошло в штатном режиме сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Согласно онлайн-табло аэропорта Казани, самолет должен был прибыть в столицу Татарстана в 1.05. Потом приземление перенесли на несколько часов. Но рейс до сих пор значится в ожидаемых.

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