В Челнах из-за ДТП двух машин с грузовиком образовалась пробка

По предварительным данным, в этой аварии никто не пострадал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту среду, 9 августа, в Набережных Челнах на проспекте Мира столкнулись два легковых автомобиля и грузовик с манипулятором.

По предварительным данным, никто в этой аварии не пострадал, тем не менее на место происшествия выехала бригада «скорой помощи». Когда медики прибыли, на проспекте Мира уже образовалась огромная пробка, детали от машин разлетелись по двум полосам движения.

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