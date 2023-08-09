В Казани из-за триатлона на реке запретят использовать лодки

На реке будут дежурить сотрудники ГИМС. Фото: Рамиль ГАЛИ

В эти выходные в столице Татарстана пройдет «Казанский триатлон 2023». В связи с этим соревнованием в городе перекроют не только ряд улиц, но и реку. Так, с 9.00 до 17.00 11 августа и с 4.30 до 13.00 12 августа на реке Казанка вводится запрет на использование лодок, яхт, прогулочных теплоходов, гидроциклов и байдарок.

«Ограничение будет действовать на участке реки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум», - сообщил в МЧС Татарстана.

В ведомстве также добавили, что в указанное время на Казанке будут дежурить сотрудники государственной инспекции по маломерным судам республики.

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