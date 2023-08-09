В Набережных Челнах после капремонта открыли движение по проспекту Туфана

Теперь проезжая часть расширена на 46,5 квадратных метра. Фото: @nabchelnyofficial

В Набережных Челнах после капитального ремонта открыли движение по проспекту Туфана. В торжественной части мероприятия принял участие мэр города Наиль Магдеев, сообщает пресс-служба администарции города.

Специалисты завершили работы на три месяца раньше запланированного срока. Теперь проезжая часть расширена на 46,5 квадратных метра. Также вдоль дороги высажены деревья, а на территории 37,6 квадратных метра выполнено озеленение.

«Все работы выполнены по высоким стандартам и соответствуют современным требованиям безопасности», - отметили в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

Напомним, в Татарстане на ремонт и строительство дорог направят 86,6 миллиарда рублей.

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