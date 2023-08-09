Приехали на берег втроем: в Нижнекамске в реке Кама утонул 12-летний подросток

Инцидент произошел в двух километрах от базы отдыха «Вишневый Сад». Фото: Прокуратура Татарстана

В Нижнекамске днем 8 августа в реке Кама утонул 12-летний подросток. По данному факту прокуратура города организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Трагедия произошла в двух километрах от базы отдыха «Вишневый Сад». Мальчик приехал на берег реки с двумя одноклассниками. Место не было оборудовано для купания.

В настоящее время надзорное ведомство проверяет правила соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе местных властей в части обеспечения безопасности людей на водных объектах.

«По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования», - отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, в Татарстане в реке Кулегаш утонул 33-летний мужчина.

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