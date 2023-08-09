Рахимов обвинил игроков «Рубина» в мазохизме

Главный тренер казанцев при этом не считает игру своих подопечных удручающей. Фото: rubin-kazan.ru

С начала этого сезона казанский «Рубин» после возвращения в РПЛ не может одержать победу ни над одним из клубов лиги. Болельщиков особенно подкосила недавняя игра с московским «Спартаком», когда казанцы проиграли с разгромным счетом 1:4.

Следующая игра была со столичным «Локомотивом». Снова неудача – 1:0 не в пользу «Рубина». Напомним два последних матча проходили на домашней арене казанцев. В итоге клуб с начала сезона либо играет в ничью, либо проигрывает.

«К сожалению, и я об этом сказал команде, мы пока занимаемся мазохизмом. И играем хорошо, и сами себя режем какими-то эпизодами, не доигрываем какой-то эпизод. И сегодня по игре не было никаких претензий. Ошибся на выходе вратарь, не доиграл эпизод другой игрок, получаем гол и все. Я команде сказал: пора наверно прекратить это делать», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

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