В Татарстане увеличили стоимость жилья в селах для соцвыплат

В 2022 году стоимость жилья составляла 29 тысяч рублей, а в 2023 году - 30,2 тысячи рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане увеличили стоимость квадратного метра жилья в селах для соцвыплат до 31,8 тысячи рублей. Она начнет действовать с начала 2024 года. Соответствующее постановление подготовил Минсельхоз республики.

Показатели стоимости используют для расчета размера социальных выплат, которые уйдут на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий сельчан. Речь идет о работах, проводимых в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Отметим, в прошлом году стоимость жилья там составляла 29 тысяч рублей за квадратный метр, а в 2023 году - 30,2 тысячи рублей. При этом прогнозный индекс-дефлятор на следующий год составляет 105,3%. На этот процент и увеличивается стоимость «квадрата» жилья.

Напомним, в центре Казани построят новый жилой комплекс из трех домов.

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