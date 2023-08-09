С начала нового учебного года в КГМУ усилят военную подготовку студентов

В образовательную программу ординатуры разделы военной медицины внедрят в зависимости от специальности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала нового учебного года в Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) усилят военную подготовку студентов. Об этом сообщил ректор учебного заведения Алексей Созинов.

В университете для студентов введут разделы по военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии, политравме, а также по военной гигиене, военной токсикологии и радиологии, военной эпидемиологии. А в подразделении фармацевтических дисциплин появятся военная фармация. Это коснется тех, кто учится на бакалавриате и специалитете.

В образовательную программу ординатуры разделы военной медицины внедрят в зависимости от специальности. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к службе, сообщает «Бизнес Онлайн».

Отметим, разделы из военной медицины внедрят в рамках реализации модуля «Основы военной подготовки».

Напомним, в крупные вузы Казани поступило более 25 тысяч заявлений от иностранцев.

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