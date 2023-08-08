Марат Хуснуллин заявил, что трасса М-12 от Москвы до Казани почти достроена

По словам вице-премьера РФ, трасса Москва-Казань будет готова к 20 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот вторник, 8 августа, на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что строительство скоростной автомобильной трассы М-12 от Москвы до Казани практически завершено. Он отметил, что надвижка последнего пролета по одной из сторон моста в Татарстане через Волгу ознаменовало соединение трассы.

Там осталось только везде асфальт положить и к 20 декабря трасса будет готова, доложил Хуснуллин. Напомним, что мост через Волгу в Татарстане стал самым длинным подобным сооружением на трассе М-12 Москва-Казань, которая будет иметь протяженность в 811 километров и объединит Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также Чувашию и Татарстан.

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