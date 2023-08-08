Застрелил, сел в машину и уехал совершать самоубийство: В Татарстане мертвого мужчину заподозрили в убийстве

По версии следствия, мужчина схватился за ружье после грубого слова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нешуточная драма со стрельбой и самоубийством произошла 6 августа в деревне Пиголи Лаишевского района. В гости к местному жителю приехала дочь, но не одна, а со своим 52-летним сожителем. Женщина хотела провести в доме отца выходные.

Правда, между ним и сожителем, видимо, сразу что-то не заладилось. По версии следователей, 78-летний хозяин начал конфликтовать с гостем. Тот ему грубо ответил. Пенсионер затаил обиду, взял ружье и застрелил сожителя своей дочери. Мужчина от полученного ранения скончался. Хозяин дома после этого сел в машину и уехал в ближайший лес, где и совершил самоубийство.

«По данному факту было заведено уголовное дело «убийство», - сообщает следственный комитет Татарстана.

Сейчас сотрудники ведомства в подробностях восстанавливают картину произошедшего.

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