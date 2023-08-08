Давал смотреть фильмы и обещал дать денег: Жителя Татарстана задержали за разврат детей

Мужчина задержан, на него завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Альметьевска поступила оперативная информация о том, что местный 28-летний житель совершает преступления против половой неприкосновенности детей и их разврату. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали мужчину.

«Установлено, что мужчина знакомился с детьми и приглашал их к себе домой. Там он угощал ребят сладостями, давал смотреть фильмы и играть в компьютерные игры. Через некоторое время подозреваемый склонял своих жертв к интиму, обещая им за это деньги», - сообщает МВД Татарстана.

Сейчас мужчина находится в руках сотрудников правоохранительных органов, на него за все совершенное завели уголовное дело.

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